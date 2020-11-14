Процедура экспертной оценки автомобиля

Среди множества типов оценочной деятельности в число наиболее востребованных в настоящее время входит оценка авто. С ее помощью можно определить рыночную стоимость машины на основании ее технического состояния.

Ситуации, в которых требуется оценить авто

Порядок и особенности процесса оценки автотранспортного средства могут различаться в зависимости от той причины, которая вызвала ее осуществление. Оценка автомобиля профессиональным экспертом может понадобиться в следующих ситуациях:

вступление в права наследования;

заключение сделки купли-продажи либо дарение автотранспорта;

постановка авто на баланс юридического лица;

использование авто в качестве залога;

определение размера ущерба, причиненного в результате стихийного бедствия или ДТП для установления величины компенсации;

решение имущественных споров либо раздел супругами совместно нажитого в браке имущества при разводе;

провоз автомашины через таможенную границу;

признание физлица малоимущим.

Порядок осуществления процедуры экспертной автооценки

Независимую оценку автомашины проводит эксперт либо компания, имеющие необходимую аттестацию. Эксперты обязаны строго соблюдать порядок данной процедуры, который регулируется законодательством. Необходимо учитывать, что далеко не каждая компания, занимающаяся оценкой авто, имеет статус независимого эксперта. Без выполнения данного условия она не может выдавать на законном основании экспертные заключения, а выполненные ею изыскания и расчеты не обладают юридической силой.

Для определения стоимости машины оценщик проводит ее внимательный осмотр. Продолжительность оценки составляет один-два дня, из которых эксперт большую часть времени тратит на поиск и анализ информации. Помимо тщательного осмотра автомобиля эксперт задает вопросы его владельцу и записывает важные для себя сведения. По результатам оценки эксперт предоставляет заказчику акт обследования только в письменной форме. Данный акт представляет собой отчет из тридцати-сорока страниц, в котором указываются все факторы, оказавшие влияние на стоимость автомашины. Не следует соглашаться на выполнение оценки с устным экспертным заключением.

Сроки и стоимость осуществления экспертной оценки автомашины согласуются с каждым клиентом в индивидуальном порядке перед подписанием договора. Они зависят от разных факторов, в первую очередь – от объема выполняемых работ.