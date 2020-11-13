В России в октябре компания Zotye не продала ни одной машины

Дилерский центры китайской компании Zotye в прошлом месяце на реализовали ни одного автомобиля.

Такие данные приводит портал «Автовести» со ссылкой на сайт «Китайские автомобили».

В текущем году на российском рынке продажи автомобилей марки Zotye стали очень сильно снижаться.

С начала года автопроизводитель реализовал всего 158 авто, а это на 88% меньше, чем годом ранее, при этом в октябре и вовсе не было продано ни одного автомобиля.

Но несмотря на такие плохие показатели продаж, китайская компания не планирует покидать наш рынок.

Сейчас в дилерских центрах марки предлагаются только две модели кроссоверов, а это T600 и Coupa. За первый просят 971 000 рублей, а вторая модель оценивается т 1 189 000 рублей.