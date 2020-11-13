Hyundai вывел на тесты новый бюджетный кроссовер AX1

На автовозе в Южной Корее заметили неизвестный прототип кроссовера от компании Hyundai. По предварительным данным, загадочный кроссовер носит кодовое название AX1.

На специальной машине перевозили два прототипа. Предположительно они направлялись на закрытый полигон для тестирования.

Автор снимков отметил, что Hyundai AX1 очень маленький, а его ширина и длина немного больше чем у Hyundai i10, но высота и дорожный просвет прототипа значительно выше, чем у сити-кара i10.

Корейское издание The Korean Car Blog предположило, что Hyundai сейчас готовит аналог Kia Sonet, который уже предлагается на индийском рынке.

Скорее всего AX1 тоже разрабатывают для Индии, ведь в этой стране маленькие авто пользуются очень большой популярностью.