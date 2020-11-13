Названа стоимость купеобразного кроссовера Geely Tugella в РФ

Geely Tugella на российском рынке будет стоить от 2,5 млн рублей, причем в продажу сначала поступит дорогая комплектация кроссовера.

По данным Авто.ру, китайский кроссовер начнут продавать в комплектации Flagship, а это топовая версия модели, которая в дилерских центрах будет предлагаться за 2,5 млн рублей.

Технические характеристики Flagship пока не раскрыты, но согласно ОТТС у этой версии будет установлена турбированный 2,0-литровый силовой агрегат с 238-сильной отдачей при 350 Нм крутящего момента.

Трансмиссия для турбодвигателя предусмотрена восьмиступенчатая автоматическая, а привод в топовой версии будет полный.

С таким мотором Geely Tugella сможет совершать разгон до 100 км/ч всего за 6,9 сек.

Прием заказов на Geely Tugella в России начнётся 16 ноября. Напомним, Tugella создан на одной платформе с Volvo XC40. От шведской модели китайскому кроссоверу достались и силовые агрегаты.