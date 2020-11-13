«АвтоВАЗ» планирует поднять цены на автомобили с 18 ноября 2020 года

Российский автогигант с 18 ноября планирует вновь пересмотреть цены на свои автомобили. Как пишет «Лада.Онлайн», через несколько дней снова подорожают автомобили марки Lada, кроме Lada Niva.

Подорожание будет минимальным — один процент, но стоит отметить, что с начала года это будет уже шестое подорожание. Данная информация пока является неофициальной.

В компании информацию об удорожании пока не прокомментировали.

Стоит отметить, что в октябре «АВТОВАЗ» установил рекорд по продажам с 2014 года.

В прошлом месяце на рынке было продано 37 019 ед. новых Lada, а это на 22% больше, чем в октябре 2019 года.

Сейчас у «АВТОВАЗА» на российском рынке рекордная рыночная доля — 22,3%.