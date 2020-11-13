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ФНС объяснила механизм расчета налога на дорогостоящие автомобили

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Федеральная налоговая служба ведет расчет от коммерческой стоимости автомобиля, а не от стоимости, за которую приобрёл его владелец.
ФНС владельцам легковых машин стоимостью более 3 млн руб. напомнила, что оплатить налог на роскошь нужно не позднее 1 декабря 2020 года.

Также Федеральная налоговая служба объяснила механизм расчета налога на дорогостоящие автомобили.

Уточняется, что налог рассчитывается как произведение налоговой базы (мощности двигателя автомашины) и налоговой ставки, а также с учетом повышающего коэффициента в зависимости от года выпуска автомобиля.

При расчете всегда учитывают рыночную цену легкого автомобиля, а не сумму, за которую автовладелец приобрёл автомобиль.

Стоит отметить, что в Минпромторге ежегодно обновляют список моделей легковых автомобилей, к которым применяется «налог на роскошь».

В нем находятся модели, чья средняя стоимость более 3 млн рублей.

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