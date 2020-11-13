Renault представила обновлённые модели Kangoo и Express

Renault показала новое поколение Renault Kangoo и новую модель Renault Express, которая тоже относится к коммерческому транспорту и в модельном ряду французского автопроизводителя будет являться младшей моделью.

До этого у Renault модельный ряд «каблучков» состоял из Kangoo и Dacia Dokker, но новая стратегия автопроизводителя позволила расширить модельный ряд востребованных в крупных городах коммерческих автомобилей.

Название Express компания Renault уже использовала ранее, когда такое имя носил предшественник Kangoo.



Renault Express является модернизированным Dacia Dokker. У новинки кузов остался от донора, а вот «передок» выполнен в новом фирменном стиле компании.

На рынке Express будет предлагаться в пятиместном пассажирском исполнении с объёмом кузова от 3,3 до 3,7 кубических метра.

Новинка будет производиться на одном заводе с Dokker, но согласно стратегии Renault в Европе Express будет предлагаться только в грузовом варианте, тогда как пассажирская версия будет доступна только за пределами территории ЕС.

Третье поколение Renault Kangoo создано с учётом потребностей европейских клиентов. В этой модели есть возможность заказать версию без центральной стойки. У такой модификации при открытой сдвижной двери и пассажирской получается проем шириной 1416 мм.

Также у Kangoo будет больше современных опций и систем безопасности, а в салоне вместо зеркала заднего вида появится дисплей, на котором постоянно будет видна картинка с задней камеры.



Салон третьего поколения Kangoo стал более комфортным и просторным. В нем появились дополнительные отсеки для хранения, а также более качественные отделочные материалы.

Фургон на рынке будет доступен в двух вариантах кузова — обычном с объёмом от 3,3 до 3,9 кубометра и удлиненном, а также с кузовом объёмом от 4,2 до 4,9 кубометра.

Про моторную гамму новинок пока ничего не сообщается, но было сказано, что модели будут доступны с бензиновыми и дизельными ДВС, а у Kangoo появится еще полностью электрическая версия.

Renault Kangoo и Express в продаже появятся весной следующего года. Ближе к старту продаж будет раскрыта информация о моторной гамме представленных автомобилей.