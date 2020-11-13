Как выбрать правильные грузовые шины?

В настоящее время производители предлагают огромный ассортимент грузовых шин, различающихся качеством, стоимостью и характеристиками. От правильности их выбора в значительной мере зависят безопасность, надежность и срок эксплуатации грузовиков, каким бы ни было их основное назначение. Для успешного решения данной задачи нужно руководствоваться целым рядом критериев.

Классификация грузовых шин

На сайте Интернет-магазина грузовых шин https://petromastermoscow.ru/ представлено множество различных моделей этих изделий. Они делятся по предназначению на следующие классы:

Рулевые. Данные изделия выделяются хорошей реакцией на управление и высокой устойчивостью плечевой зоны протектора к износу. Они рассчитаны на монтаж на управляющую ось.

Прицепные. Такие автошины сопротивляются свободному качению заметно слабее остальных.

Тяговые. Эти автошины обладают высокими тягово-сцепными и тормозными свойствами. Они предназначены для монтажа на ведущую ось.

Универсальные. Данные изделия могут устанавливаться на все оси, но их характеристики уступают характеристикам «узкоспециализированных» автошин.

При выборе грузовых шин на основании данного критерия следует иметь в виду, что теоретически изделие любого класса может быть установлено на любую ось. Но на практике такой подход делает движение транспортного средства нестабильным, а в отдельных случаях создает опасные ситуации на дороге.

Ключевые факторы выбора грузовых шин

Наряду с предназначением грузовых шин при их выборе большое значение имеют следующие факторы:

Допустимая нагрузка и максимальная быстрота движения. Они обозначаются индексом, состоящим из цифр и букв вроде 156G, где цифры показывают несущую способность, а буквы – предельно допустимую быстроту езды. Для каждой оси грузовика надо подобрать индивидуальную нагрузку шины с некоторым запасом.

Сезонность. Если грузовой транспорт эксплуатируется в пределах одной климатической зоны, нужно обзавестись зимним и летним комплектами шин. Если же он постоянно перемещается из одной климатической зоны в другую, то лучше установить на него всесезонные автошины.

Рисунок и глубина протектора. Рисунок определяет проходимость авто и устойчивость шин к механическим повреждениям. От глубины протектора напрямую зависит продолжительность срока их службы.

Чтобы выбрать правильные грузовые шины, надо учитывать особенности дорог, по которым будет ездить оснащенный ими автомобиль. Стоимость грузовых шин высока, так что перед их приобретением необходимо убедиться в том, что они всецело отвечают установленным требованиям.