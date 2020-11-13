Какой ресурс у тормозных колодок?

Частый вопрос у автовладельцев — сколько километров служат эти или иные колодки? Какой пробег прогнозирует продавец? Ну и, понятно, ответы консультантов тут различаются в разы — от «не известно» до «гарантируем 50 тысяч». Так где же правда и как понять, на каких тормозных колодок удасться сэкономить?

Прежде чем переходить к вопросам по сути, надо понять, из чего состоят колодки и что влияет на из срок службы. Фрикционная накладка (собственно, рабочая часть нашей колодки) — это композит, состоящий из смеси различных компонентов. Их может быть 10, а может быть 25 — четкого стандарта тут нет. Но есть некоторые довольно классические ингредиенты, которые, чаще всего, применяются к этой сфере. И вот они, в том числе, и оказывают влияние на ресурс колодок.

Металлы. Довольно популярный компонент, который присутствует в составе порядка 90% брендов на нашем рынке. Основная смысловая нагрузка его — это продуцировать трение. А значит быть этому ингредиенту абразивным, а также изнашиваться самому. И вот тут нужно остановиться подробнее. Более дешевый, и более популярный металл для фрикционный смесей — это сплав стали. По свойствам неплохо переносит температуру, достаточно абразивный чтобы генерировать трение, ну и дешев. Увеличив долю стали в составе легко добиться довольно продолжительного срока службы колодок. Такая технология даже получила название «полиметаллическая» или «semi metallic». Такие накладки доступны по цене, служат долго, но будут причиной раннего износа дисков и, возможно, их перегрева.

Стандартная доля стальной крошки свойственна традиционным для нас органическим тормозным колодкам (4-5%). Это компромиссное количество, которое позволяет показывать достаточный коэффициент трения, а также быть практичным с точки зрения износа смежных элементов тормозной системы. Такие колодки называют аналогами качества «оригинала».

И более продвинутая технология — это керамический состав. Керамические тормозные колодки , в основном, используют медь и латунь вместо стали. Это несколько удорожает конечный продукт, но делает колодки более бережливыми к дискам, а также позволяют ощутимо быстрее отводить тепло. Но тут особенным нужно отметить и саму технологию изготовления: керамика, благодаря минимизации смолы, а также технологии горячего прессования, имеет ресурс на 20-40% «длиннее», нежели «оригинал».

Конечно, не один металл предопределяет срок службы колодок. Есть еще один компонент — графит. Это, на практике, сухая смазка, признанная уменьшить износ диска. Ее мы, чаще всего, можем видеть в виде черного осадка на колесах. Возможно, не самый эстетичный вид, но задачу ингредиент выполняет благую. С точки зрения ресурса, колодки с увеличенным содержанием графита будут изнашиваться быстрее (их, собственно, и называют «мягкими» за это свойство).

Но вернемся к главному вопросу — какой ресурс у тормозных колодок? Точной цифры не назовет никто, т..к слишком много факторов влияют на этот показатель. Более разумным у специалистов принято сравнивать заменители с оригинальными колодками. Так, колодки мягкие будут иметь ресурс близкий к оригиналу, но меньший. Органические накладки — будут сопоставимы по ресурсу. Полуметаллический состав может на 40-70% превзойти оригинальные, но с высокой ценой за это. Самыми долгоиграющими считаются керамические — за счет измененной технологии демонстрируют срок службы на 30-50% бОльший, чем оригинал, при этом без последствий для системы.

Ну и напоследок пара слов об абсолютных цифрах пробега. Нормой трудно что-то считать, так как на одном и том же авто одни и те же колодки могут отслужить 10 тысячи и 25 тысяч. Но если совсем брать среднюю температура по больнице, то нормой можно считать 20-25 тысяч килмометров пробега.