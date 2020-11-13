Автогиганты готовы конкурировать с Tesla на рынке электрокаров

Конкуренты американского производителя электромобилей Tesla решили потеснить компанию Илона Маска на рынке. Они активизировали все усилия по производству собственных электрокаров — сообщает портал meta.ru.

Автопроизводитель Ford увеличивает количество работников, которые будут собирать его полностью электрический пикап F-150. Запуск автомобиля запланирован на 2022 год. Уже сейчас производится сборка электрического Ford Mustang Mach-E.

Ford рассчитывает выпускать электрогрузовик на своем предприятии возле Канзас-Сити в США. Сейчас в проект инвестировано проект 100 миллионов долларов. В общем автоконцерн готов инвестировать около 11,5 миллиарда долларов в электрификацию собственной линейки автомобилей.

Другой американский автопроизводитель — General Motors — нанимает дополнительно 3 тысячи инженеров, дизайнеров и техспециалистов для разработки новых электрокаров и грузовых электромобилей.

К этой гонке на опережение Tesla приготовился и немецкий автопроизводитель Volkswagen. Вероятно, в скором времени, он тоже заявит о собственной линии электрокаров.