1500-сильный гиперкар от Bugatti за 300 млн рублей запатентован в РФ

Компания Bugatti в России решила запатентовать внешность своего автомобиля стоимостью порядка 300 млн рублей.

Речь идет о таком автомобиле как Chiron Pur Sport, изображения которого появились в базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС). Патент дизайна этой модели вовсе не означает, что он появится в продаже в нашей стране.

Между тем, Chiron Pur Sport был показан онлайн этой весной. От обычного спорткара спортивная версия отличается сниженной массой, улучшенной развесовкой по осям и динамикой.

Гиперкар оснастили восьмилитровым двигателем W16 мощностью 1 600 л.с. Для разгона до первой сотни ему потребуется 2,3 секунды, а до второй сотни гиперкар разгонится за 5,5 секунды.

Максимальная скорость новинки ограничена электроникой на отметке 350 км/ч. Модель Bugatti Chiron Pur Sport будет выпущена ограниченным тиражом в количестве всего 60 экземпляров.

Стоимость одного автомобиля составит 3,2 млн евро минимум, а это почти 300 млн рублей.