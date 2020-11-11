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1500-сильный гиперкар от Bugatti за 300 млн рублей запатентован в РФ

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Компания Bugatti в России решила запатентовать внешность своего автомобиля стоимостью порядка 300 млн рублей.
Речь идет о таком автомобиле как Chiron Pur Sport, изображения которого появились в базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС). Патент дизайна этой модели вовсе не означает, что он появится в продаже в нашей стране.

Между тем, Chiron Pur Sport был показан онлайн этой весной. От обычного спорткара спортивная версия отличается сниженной массой, улучшенной развесовкой по осям и динамикой.

1500-сильный гиперкар от Bugatti за 300 млн рублей запатентован в РФ

Гиперкар оснастили восьмилитровым двигателем W16 мощностью 1 600 л.с. Для разгона до первой сотни ему потребуется 2,3 секунды, а до второй сотни гиперкар разгонится за 5,5 секунды.

Максимальная скорость новинки ограничена электроникой на отметке 350 км/ч. Модель Bugatti Chiron Pur Sport будет выпущена ограниченным тиражом в количестве всего 60 экземпляров.

Стоимость одного автомобиля составит 3,2 млн евро минимум, а это почти 300 млн рублей.

1500-сильный гиперкар от Bugatti за 300 млн рублей запатентован в РФ 1500-сильный гиперкар от Bugatti за 300 млн рублей запатентован в РФ 1500-сильный гиперкар от Bugatti за 300 млн рублей запатентован в РФ

bugatti Bugatti Chiron Pur
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