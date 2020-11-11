Главная » Новости

Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6×6

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

О новом пикапе с тремя осями в последнее время сообщалось не раз, и теперь его компания из Калифорнии представила официально.
Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6×6, получивший длину 6 200 мм.

Эта новинка уже получила звание самого мощного в мире пикапа, а ранее это звание носил Ram 1500 TRX, у которого мощность установки составляет 712 л.с.

В основе автомобиля находится Джип, однако от последнего в пикапе остались только каркас кузова и стальная рама.

Как заявили в компании, с нуля они изготовили внешние кузовные панели, причем их стилизовали под модель Tank.

 

Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6

Габариты Hercules 6×6 следующие: 6 198/2 286/2 000 мм, колесная база – 3 505 мм между первой и второй осями и 991 мм между второй и третьей.

Грузовая платформа грузовика имеет длину 2 438 мм. Если говорить о моторной гамме, то в ней заявлено сразу три двигателя, самый мощный из которых имеет объём семь литров и мощность 1 318 л.с. Также клиенты смогут заказать пикап с 3,6 и 3,0-литровыми ДВС.

Первый имеет мощность 289 л.с. при 352 Нм, а дизельный двигатель получил отдачу 264 л.с. при 600 Нм.

Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6

Среди трансмиссий заявлен только 8-скоростной автомат, который сможет передавать крутящий момент в зависимости от режима на одну, две или три оси.

Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6

Оценен автомобиль в 225 000 долларов, а это около 17,1 млн рублей. Если заказать бронированный вариант, то его цена составит 325 тыс. долларов или около 24,8 млн рублей минимум.

Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6 Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6 Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6 Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6 Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6 Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6 Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6 Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6 Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6 Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6 Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6 Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6x6

Rezvani
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика