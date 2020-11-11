О новом пикапе с тремя осями в последнее время сообщалось не раз, и теперь его компания из Калифорнии представила официально.

Калифорнийская Rezvani раскрыла 1300-сильный пикап Hercules 6×6, получивший длину 6 200 мм.

Эта новинка уже получила звание самого мощного в мире пикапа, а ранее это звание носил Ram 1500 TRX, у которого мощность установки составляет 712 л.с.

В основе автомобиля находится Джип, однако от последнего в пикапе остались только каркас кузова и стальная рама.

Как заявили в компании, с нуля они изготовили внешние кузовные панели, причем их стилизовали под модель Tank.

Габариты Hercules 6×6 следующие: 6 198/2 286/2 000 мм, колесная база – 3 505 мм между первой и второй осями и 991 мм между второй и третьей.

Грузовая платформа грузовика имеет длину 2 438 мм. Если говорить о моторной гамме, то в ней заявлено сразу три двигателя, самый мощный из которых имеет объём семь литров и мощность 1 318 л.с. Также клиенты смогут заказать пикап с 3,6 и 3,0-литровыми ДВС.

Первый имеет мощность 289 л.с. при 352 Нм, а дизельный двигатель получил отдачу 264 л.с. при 600 Нм.

Среди трансмиссий заявлен только 8-скоростной автомат, который сможет передавать крутящий момент в зависимости от режима на одну, две или три оси.

Оценен автомобиль в 225 000 долларов, а это около 17,1 млн рублей. Если заказать бронированный вариант, то его цена составит 325 тыс. долларов или около 24,8 млн рублей минимум.