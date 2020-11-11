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BMW официально представила новый флагманский электромобиль

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Новинка, которую в компании назвали технологичным флагманом, отправится в серийное производство в следующем году, а выпускать ее будут на предприятии в Дингольфинге.
BMW официально представила новый флагманский электромобиль iX, относящийся к сегменту Sports Activity Vehicle (SAV).

Как заявили в компании, в этом автомобиле использовались самые передовые технологии, а также последние разработки дизайна.

По габаритам электрокар сопоставим с BMW X5, а его колесная база составляет три метра. Среди необычных решений стоит отметить выдвижные дверные ручки, тонкие фары, панель вместо решетки радиатора со встроенными камерами, радарами и датчиками, а также безрамочные боковые двери и дверь багажника.

BMW официально представила новый флагманский электромобиль

В салоне новинки установлен изогнутый экран, в котором объединен 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и 14,9-дюймовую виртуальную панель приборов.

За дополнительную плату клиенту предложат систему Harman/Kardon с 18 динамиками или аудиосистему Bowers & Wilkins Surround Sound с 30 динамиками мощностью 1615 Вт.

BMW официально представила новый флагманский электромобиль

Что касается силовой установки, то она имеет мощность 500 л.с., а заявленный пробег на одной подзарядке составит более 600 км. Для разгона электрокару потребуется менее пяти секунд.

Аккумулятор можно зарядить за 11 часов от обычной розетки, а также 40 минут до 80% от сети постоянного тока до 200 кВт. Еще предусмотрена зарядка 10 минут, чтобы увеличить запас хода на 120 км.

BMW официально представила новый флагманский электромобиль

О стоимости BMW iX в компании не сообщили, но предполагается, что в топовом исполнении его стоимость превысит 100 тыс. долларов или около 8 млн рублей.

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