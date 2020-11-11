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Марка Kia продлила сертификат на роскошный седан K900 в России

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Компания Kia продлила Одобрение типа транспортного средства для своего автомобиля K900.
Обновленный документ теперь действителен до 2023 года. Продление сертификата на роскошный седан означает, что автомобиль не покинет авторынок и продолжит продаваться в нашей стране.

Флагманский седан, напомним, создавался на платформе Genesis G90, которая предполагает наличие модификаций с приводом на заднюю или обе оси.

В нашей стране модель продается с двумя силовыми установками, а это 3,3- и 5,0-литровые двигатели мощностью 249 и 413 л.с. соответственно.

Среди трансмиссий доступен только 8-скоростной автомат. Роскошный седан K900 в России продают по цене от 3 665 000 рублей.

В начальной комплектации седан получил светодиодные фары, климат-контроль на три зоны, сидение для водителя с 12 регулировками, девять подушек безопасности, камера заднего вида, аудиосистему с 14 динамиками, а также информационно-развлекательную систему с 12,3-дюймовым экраном и другое.

kia KIA K900
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