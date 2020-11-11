Защитные плёнки для автомобилей

Хотя поговорка гласит «автомобиль не роскошь, а средство передвижения», в реальной жизни личный или служебный автотранспорт является мощнейшим имиджевым фактором.

К «человеку с машиной» относятся совершенно иначе, чем к пешеходу. Бизнесмен, прибывший на переговоры с партнерами на новеньком, переливающемся свежей полировкой автомобиле элитного класса, имеет многократно больше шансов заключить выгодный контракт, нежели предприниматель, приехавший на общественном транспорте.

Но как содержать машину всегда в отличном состоянии? Как защитить полированный капот от повреждений, возникающих от попадания мелких камней, гравия, песка? К сожалению, не редкость случаи вандализма.

Прямые лучи Солнца сильно нагревают салон и пассажиры даже в самом дорогом авто чувствуют себя не очень комфортно. А еще раздражают любопытные нескромные взгляды прохожих, интересующий чужой личной жизнью.

Решение всех этих и множества других проблем существует – это специальная защитная пленка для любого авто, позволяющая значительно улучшить и облегчить жизнь владельца.

Зачем нужна защитная пленка

Промышленностью разработан и выпускается широкий ассортимент защитных автопленок для различных задач.

Антигравийная пленка успешно предотвращает появление царапин, сколов, вмятин при попадании на капот гравия, камней, песка, тяжелых предметов.

Антивандальная пленка надежно защитит пассажиров и водителя от попытки взлома, осколков стекла в случае аварии.

Тонировочная пленка делает салон невидимым для посторонних взглядов.

Для предотвращения перегрева салона в жаркие дни предназначена атермальная пленка. Существует целый ассортимент «дизайнерских» автомобильных пленок, с помощью которых можно быстро и кардинально изменить имидж, визуальный образ, создать уникальный стиль, выразить настроение владельца.

Выгоды и преимущества использования автопленок

Помимо перечисленных задач, пленка надежно защищает детали автомобиля от преждевременной коррозии, существенно увеличивает период эксплуатации без необходимости дорогостоящих ремонтных работ.

Пленочное покрытие предотвращает доступ к металлическим деталям атмосферной влаги, в городах зачастую содержащей целый спектр агрессивных химических элементов.

Содержание автомобиля – не дешевое удовольствие. Применение защитных пленок – способ существенно снизить расходы на техобслуживание, поскольку окраска, ремонты, замена комплектующих обходятся значительно дороже.