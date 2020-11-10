Росстандарт сообщил об отзыве более 400 автомобилей Jeep

Российское подразделение компании Jeep проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис отправят автомобили Jeep Wrangler.

Об отзыве 416 автомобилей американской марки сообщили в Росстандарте, отмечая, что отзывными стали модели, реализованные в нашей стране в период с марта прошлого года.

В указанных транспортных средствах требуется проверка жгута проводов блокиратора рулевого вала с электроприводом (ESL).

Провода могут перетереться, если они контактируют с рулевым валом при повороте руля.

В рамках отзыва дилеры проверят жгут проводов на наличие потертостей или повреждений, а также закрепят его стяжкой для проводов. Все работы проведут за счет компании.