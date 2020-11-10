Главная » Новости

Росстандарт сообщил об отзыве более 400 автомобилей Jeep

Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Российское подразделение компании Jeep проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис отправят автомобили Jeep Wrangler.
Об отзыве 416 автомобилей американской марки сообщили в Росстандарте, отмечая, что отзывными стали модели, реализованные в нашей стране в период с марта прошлого года.

В указанных транспортных средствах требуется проверка жгута проводов блокиратора рулевого вала с электроприводом (ESL).

Провода могут перетереться, если они контактируют с рулевым валом при повороте руля.

В рамках отзыва дилеры проверят жгут проводов на наличие потертостей или повреждений, а также закрепят его стяжкой для проводов. Все работы проведут за счет компании.

jeep отзыв в России
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика