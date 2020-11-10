Автомобили Hyundai получат мультимедиа на базе Nvidia Drive

Компьютер от Nvidia будет основой для мультимедийных автомобилей компании Hyundai и ее бренда Genesis, а также Kia.

Компании Nvidia и Hyundai Motor Group договорились о сотрудничестве, за счет которой Hyundai получат мультимедиа на базе Nvidia Drive.

В рамках сотрудничества все автомобили начнут получать платформу уже с 2022 года.

Как говорят в компании Hyundai, такое сотрудничество и использование платформы Nvidia позволит добавлять в мультимедийные системы новые функции, а также увеличивать безопасность движения за счет обновлений ПО по воздуху.

С другой стороны это позволяет еще и улучшать взаимодействие с сервисами в автомобилях, оснащенных искусственным интеллектом.