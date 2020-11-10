Тюнинг Шкода Октавиа

Шкода Октавиа относится к одному из самых востребованных автомобилям, благодаря своему удобству и техническим характеристикам. Можно сделать и так, чтобы автомобиль выделялся из общего потока машин чешского производства, а для этого стоит задуматься о тюнинге. Рассмотрим его наиболее популярные варианты для Октавий.

Тюнинг салона

Среди наиболее популярных аксессуаров, приобретаемых по тюнингу салона:

оригинальные накладки на педали;

подлокотник на Октавию Тур;

рычаги коробки передач и ручника;

накидки из экокожи;

органайзеры в салон и багажник и многое другое.

Эти детали интерьера машины сделают ее более комфортной.

Тюнинг экстерьера

Обычно именно этим занимаются автолюбители, чтобы как-то выделиться «лица необщим выраженьем» у своей машины. Список дооснащения здесь очень велик:

накладки на пороги и спойлеры;

юбки на передний бампер и решетки в него и в радиатор;

арки, расширители, различные шильдики и эмблемы;

накладки, молдинги, наклейки на авто и много другой всякой всячины.

При доооснащении автомобиля этими элементами Октавия будет выглядеть очень оригинально и стильно. Но кроме этого, достигается и задача улучшения аэродинамических характеристик авто.

Изменение оптики и освещения

И здесь выбор велик. Тут и Led-панели, и би-линзы, и бленды, и маски, и установка ходовых огней, и светодиодных противотуманных фар. Здесь ставится задача уже не внешний вид автомобиля поменять и индивидуализировать, а улучшить работу его световых приборов, способствовать большему комфорту водителя в вечернее и ночное время. И дооснащение оптики Октавии с этим запросом прекрасно справляется!

Дооснащение автомобиля

В данном случае тоже много что можно сделать на Октавии. Наиболее популярными являются установка разнообразных насадок на глушитель и электронных выхлопных систем.

Так что тюнинг Шкоды Октавии очень разнообразен, он позволяет не только изменить визуальные характеристики автомобиля, но и улучшить его аэродинамические свойства, оптику, работу выхлопных систем, повысить комфортность машины. Такой авто не только оригинален, но и очень удобен в эксплуатации, а стоимость этих улучшений не очень велика.