В России представили новый китайский электромобиль

В столице РФ прошла презентация недорого китайского электрического автомобиля Hoann EK01. Эта модель должна появится в нашей стране в ближайшее время по цене 15 тыс. долларов.

Сообщается, что стоимость электрокара будет полностью привязана к курсу доллара, при этом первые клиенты смогут приобрести новинку по цене от 499 тыс. рублей.

Hoann EK01 является трехдверным хэтчбеком со снаряженной массой 890 кг. По заявлению производителя, новинка способна разгонятся до 120 км/ч, а максимальный пробег на одном заряде составит 105 км.

При этом на презентации было сказано, что российская версия Hoann EK01 на одном заряде будет проезжать до 300 км.

Когда именно появится Hoann EK01 точно неизвестно. Поставками автомобилей в нашу страну будет заниматься компания ООО «Независимость».

Продавать Hoann EK01 якобы планируют через дилерские центры марки Chery, но как пишет портал 110КМ, в российском офисе Chery об этом ничего не знают.

К тому же Hoann EK01 пока не прошел сертификацию и не получил Одобрение типа транспортного средства, а все эти процедуры занимают не менее полугода.