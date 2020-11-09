Автомобильная компания Lotus готовит к выходу свой первый кроссовер, подробности о котором уже появились в сети.

Так, выяснилось, что первый кроссовер Lotus будет 750-сильным электромобилем, но такая силовая установка будет доступна для топового варианта.

При этом в базовом исполнении мощность электрокара составит 600 л.с. К слову в силовой установке будет использоваться два электродвигателя.

Ранее были предположения, что новинка окажется гибридом, но они не подтвердились. Запас хода электрокара составит порядка 580 км.

Еще известно, что новинка получит название Lambda, а ее сборку организуют на производственной площадке в Китае. Премьера кроссовера ожидается в 2022 году, тогда как в продаже он появится годом позднее.