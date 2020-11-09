Японская компания анонсировала свое участие в автосалоне в Гуанчжоу, где и будет представлен новый седан.

Toyota в ноябре представит новый седан дешевле Camry, тизер которого уже распространили в сети.

Подробности о новинке официально не рассекречивают, но китайским СМИ уже удалось узнать некоторые характеристики.

Так, стало известно, что в основе автомобиля расположится платформа TNGA, а размер его колесной базы составит 2 750 мм.

В движение новый автомобиль будет приводится двухлитровым четырехцилиндровым двигателем, в паре с которым будет работать вариатор.

Другие подробности о новинке, сборку которого организуют на совместном предприятии в Китае, будут раскрыты 20 ноября, когда начнет свою работу автосалон.