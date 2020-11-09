Geely запустила в продажу новый пикап на базе кроссовера Atlas Pro

Geely на домашнем рынке начала продажи нового автомобиля, созданного на базе кроссовера Atlas Pro.

В Китае стартовали продажи пикапа Farizon FX от Geely. При создании грузовика в компании решили использовать платформу от популярной модели Atlas Pro.

В отличие от соплатформенника пикап длиннее на 361 мм, и общая длина Farizon FX составляет 4905 мм.

Передняя часть Farizon FX полностью позаимствована у донора, а также пикапу от кроссовера достался салон.

Под капотом Farizon FX устанавливают 1,8-литровый турбированный агрегат мощностью 184 л.с. В паре с ДВС работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия.

Geely Farizon FX в Китае в эквиваленте можно купить по цене от 1,4 до 1,5 млн рублей.