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Geely запустила в продажу новый пикап на базе кроссовера Atlas Pro

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Geely на домашнем рынке начала продажи нового автомобиля, созданного на базе кроссовера Atlas Pro.
В Китае стартовали продажи пикапа Farizon FX от Geely. При создании грузовика в компании решили использовать платформу от популярной модели Atlas Pro.

В отличие от соплатформенника пикап длиннее на 361 мм, и общая длина Farizon FX составляет 4905 мм.

Передняя часть Farizon FX полностью позаимствована у донора, а также пикапу от кроссовера достался салон.

Geely запустила в продажу новый пикап на базе кроссовера Atlas Pro

Под капотом Farizon FX устанавливают 1,8-литровый турбированный агрегат мощностью 184 л.с. В паре с ДВС работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия.

Geely Farizon FX в Китае в эквиваленте можно купить по цене от 1,4 до 1,5 млн рублей.

Geely запустила в продажу новый пикап на базе кроссовера Atlas Pro

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