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Приморскому заводу Mazda-Sollers не хватает вагонов для перевозки машин

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Завод Mazda-Sollers вынужден держать новые автомобили на площадке, так как их не могут отправить в дилерские центры по причине отсутствия нужного количества железнодорожных вагонов.
Издание Vl.ru опубликовало снимки, сделанные на территории туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо».

На площадке показали большое количество новых машин марки Mazda, и как сообщается, новые автомобили продолжают доставлять на территорию комплекса.

Приморскому заводу Mazda-Sollers не хватает вагонов для перевозки машин
В Mazda-Sollers прокомментировали скопление новых автомобилей Mazda. Как выяснилось, завод увеличил производство, но столкнулся с проблемами транспортировки до дилерских центров в другие регионы РФ.

Стоит отметить, что в октябре 2020 года спрос на автомобили Mazda вырос на 11%.

Сейчас японская компания россиянам предлагает кроссоверы CX-5, CX-9, а также Mazda 3 в кузове седан и хэтчбек.

mazda Mazda-Sollers
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