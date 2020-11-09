Приморскому заводу Mazda-Sollers не хватает вагонов для перевозки машин

Завод Mazda-Sollers вынужден держать новые автомобили на площадке, так как их не могут отправить в дилерские центры по причине отсутствия нужного количества железнодорожных вагонов.

Издание Vl.ru опубликовало снимки, сделанные на территории туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо».

На площадке показали большое количество новых машин марки Mazda, и как сообщается, новые автомобили продолжают доставлять на территорию комплекса.



В Mazda-Sollers прокомментировали скопление новых автомобилей Mazda. Как выяснилось, завод увеличил производство, но столкнулся с проблемами транспортировки до дилерских центров в другие регионы РФ.

Стоит отметить, что в октябре 2020 года спрос на автомобили Mazda вырос на 11%.

Сейчас японская компания россиянам предлагает кроссоверы CX-5, CX-9, а также Mazda 3 в кузове седан и хэтчбек.