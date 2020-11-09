Концерны PSA и FCA презентовали логотип объединенного альянса Stellantis

Новый автомобильный концерн появился после слияния двух крупнейших в мире концернов Groupe PSA (Peugeot и Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Объединённые автопроизводители представили свой новый логотип и объяснили от чего произошло название нового крупнейшего автомобильного концерна.

Новый концерн получил название Stellantis, а само имя произошло от латинского слова «stello», что означает «освещенный звездами».

Напомним, о слиянии PSA и FCA стало известно в декабре прошлого года. Теперь под одним именем Stellantis объединены 14 марок — Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram и SRT.

Все эти автомобильные бренды будут использовать свои логотипы, но в будущем машины будут очень похожими, так как новый концерн произведет оптимизацию производства, снизит затраты на разработку новых моделей и снизит себестоимость производства новых автомобилей.