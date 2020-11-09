Российская марка Monarch выпустит премиальный электромобиль

Компания Monarch сообщила, что закончила разработку своего премиального электрокара.

Как пишет РБК, ссылаясь на сообщение российской компании, модель скоро начнут производить, но пока только выпустят несколько экземпляров для сертификации.

Помимо этого Monarch раскрыла некоторые технические характеристики будущего авто. По своим размерам электрокар Monarch будет практически как S-Class от Mercedes-Benz.

В продажу электрокар поступит в двух версиях — S200 и S400. У первой модификации будет установлен 272-сильный электромотор, а у S400 отдача силовой установки составит 544 л.с.

Батарея будет устанавливаться на 60 или 80 кВт-ч, которых хватит, чтобы проехать до 400 км.

В компании Monarch заявляют, что сертификация автомобиля будет происходить в два этапа. Так, сначала будет выпущена ограниченная партия машин, а позже будет произведена более масштабная партия.

Всего планируется выпустить 30 электрокаров Monarch, десять из которых будут предложены ограниченному кругу лиц.

Прием заказов на Monarch откроют 10 ноября. Стоимость электрокара будет начинаться от 4,4 млн рублей.