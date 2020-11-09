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Дилеры России столкнулись с дефицитом популярных у россиян автомобилей

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Сейчас дилерские центры испытывают дефицит популярных моделей и комплектаций, а это приводит к дефициту и соответственно к росту цен.
Из-за роста доллара в России возник повышенный спрос на новые автомобили, причем приобретаются самые популярные модели.

Дефицит возник из-за того, что во время пандемии автопроизводители сократили объёмы производства, а после снятия ограничительных мер заводы сразу наращивать производство не стали, ведь как правило наш рынок после кризиса восстанавливается достаточно долго.

К повышенному спросу привело падение рубля по отношению к основным валютам, и кто откладывал покупку машины, решил это сделать сейчас, пока машины снова не подорожали.

Стоит отметить, что с начала года в РФ легковые авто выросли в цене в среднем на 8%, а к концу года ожидается подорожание на 2-3%.

По некоторым данным, импортные модели могут подорожать и вовсе на 10%.

С начала года в России было продано 1 189 000 новых авто, а это на 12,1% меньше, чем годом ранее, но если с начала года наблюдается падение продаж, то за последний месяц аналитики фиксируют высокий спрос на новые автомобили.

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