Названы 10 самых востребованных в РФ машин европейских брендов

Автомобилей европейских марок за девять месяцев этого года было реализовано в количестве 309 тыс. ед.

Доля таких легковушек в общих продажах составила 28 процентов. Объёмы реализации авто сократились на 7%.

Чаще всего среди машин европейских автопроизводителей россияне выбирали модели от Volkswagen, Skoda и Renault.

На первом месте в рейтинге самых востребованных в РФ машин европейских брендов оказался Volkswagen Polo. Он был продан в количестве 41,6 тыс. ед.

Skoda Rapid стал вторым с результатом 24,2 тыс. шт., а третий результат показал Volkswagen Tiguan (23,7 тыс. ед.).

Следующие три места оказались за Рено Логан (21,7 тыс. ед.), кроссовер Дастер (21,2 тыс. ед.) и хэтчбеком Сандеро (18,4 тыс. ед.).

В десятке популярных моделей европейского происхождения оказались еще Skoda Octavia (18,1 тыс. ед.), Renault Kaptur (14,3 тыс. ед.), Skoda Kodiaq (12,6 тыс. ед.) и Renault Arkana (11,7 тыс. ед.).