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Россияне в 2020 году потратили на покупку авто с пробегом 2 трлн рублей

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Аналитики в России посчитали, сколько было потрачено россиянами средств на покупку подержанных автомобилей за период с начала года.
Как выяснили в агентстве «Автостат», в период с января по сентябрь 2020 года, жители России купили подержанных машин на сумму 2 трлн рублей.

В этот период объемы продажи авто с пробегом составили 3,8 млн экземпляров. Больше всего из этих денег пришлось на покупку моделей Toyota с пробегом – 330 млрд рублей.

На авто LADA было потрачено 154 млрд рублей, а на подержанные Мерседесы – 142 млрд рублей.

Еще россияне купили машин KIA на сумму 138 млрд рублей, BMW – на 120 млрд рублей, а также более 100 млрд рублей пришлось на Hyundai (119 млрд руб.), Nissan (117 млрд руб.) и Volkswagen (102 млрд руб.).

В результате оказалось, что на эти автомобильные марки пришлось более 60 процентов от всей суммы, потраченной на подержанные авто.

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