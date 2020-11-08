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Chery готовит премьеру кроссовера Tiggo 4 Pro для рынка РФ

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Китайская компания скоро может представить в России кроссовер Tiggo 4 Pro.
На это указывает появившееся в базе Росстандарта ОТТС на модель. Получение такого документа дает право компании начать продажи кроссовера.

Благодаря ОТТС стали известны и некоторые спецификации автомобиля для российского рынка. Так, например, известно, что кроссовер будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра.

Его мощность составит 147 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составит 210 Нм.

Система привода будет только на переднюю ось, а в качестве трансмиссии предложат шестиступенчатую роботизированную КП.

Габариты автомобиля, который на китайском рынке продается под названием Tiggo 5x, следующие: 4 318/1 831/1662 мм, расстояние между осями – 2 610 мм.

chery Chery Tiggo 4 Pro
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