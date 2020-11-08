Пять промахов, которые допускают автомобилисты при переобувке колес

Владельцы автомобилей достаточно часто самостоятельно меняют шины и не пользуются услугой в автосервисе.

Желание переобуть колеса самостоятельно возникает по разным причинам, в том числе это обусловлено и достаточно высокой стоимостью услуги в автосервисах. При этом автомобилисты могут допускать ошибки при переобувке колес.

О таких промахах рассказали журналисты «Российской газеты». Так, эксперты назвали первой ошибкой использование штатного домкрата без подстраховки.

Вместо использования штатного домкрата, специалисты советуют купить более надежный и устойчивый подкатной домкрат, что позволит не «уронить» автомобиль.

Еще отмечается и такой нюанс как правильное использование инструмента, так как домкрат нужно подводить исключительно под места на нижней стороне порогов, которые специально усилены для проведения процедуры.

Неправильная последовательность действий стала третьей распространенной ошибкой, а еще эксперты советуют обязательно подкладывать под колеса противооткатные камни или бруски.

Еще некоторые автомобилисты могут слишком сильно затянуть колесо или наоборот – слабо. В этом случае рекомендуется затягивать колесо в меру и использовать для этого только динамометрический ключ.

Ну и на последнем месте оказалась вероятность сорвать резьбу, а чтобы этого избежать рекомендуется руками наживить болт, после чего уже можно воспользоваться гайковертом или ключом.