Продажи электромобилей в РФ растут взрывными темпами

В России аналитики провели исследование, основой для которого стали данные по продажам электромобилей в стране за период с начала года по сентябрь.

В указанный период россияне купили 343 новых и 3 770 подержанных электрокаров. Как отмечают аналитики из «Автостат», на один новый электромобиль приходится 11 с пробегом.

На рынке подержанных автомобилей более 94% от всех продаж электрокаров приходится на модель Nissan Leaf. Эта же модель лидирует и на первичном рынке, но тут ее доля составляет 30,6%.

Также высоким спросом пользуются и автомобили американской марки Tesla, которые находятся на втором месте по продажам на первичном и вторичном рынках.

Между тем специалисты отметили, что продажи электромобилей с пробегом в РФ растут взрывными темпами. Это связывают с отменой таможенных пошлин на электрокары при ввозе в ЕАЭС.

Также в России наблюдается и рост популярности новых электрокаров, и в последнее время их ежемесячные продажи стали превышать 100 экземпляров.