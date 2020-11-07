Составлен топ-5 самых надежных подержанных кроссоверов до 1 млн рублей

Эксперты в России подготовили список автомобилей, которые отличаются надежностью и были признаны таковыми рядом организаций, занимающихся оценкой надежности машин.

Топ-5 самых надежных подержанных кроссоверов в ценовой категории до 1 млн рублей подготовили автомобильные эксперты autonews.ru.

В их рейтинге на первой строчке расположился Opel Mokka. Надежными являются экземпляры, оборудованные 1,8 или 1,4-литровыми ДВС.

Такие автомобили могут проезжать без капитального ремонта порядка 600 тыс. км, а частота поломок у них всего 5%.

Обновленный Lexus RX второго поколения также назван надежным и у него показатель поломок также составляет 5%.

Лучшими являются экземпляры, выпущенные в период с 2006 по 2009 годы и оборудованные атмосферным мотором.

Toyota RAV4 тоже попал в рейтинг, причем лучшими признаны модели 2005-2014 г.в. с двигателями объёмом 2,0 и 2,4 литра. Еще в списке числится Honda CR-V 2005-2014 г.в. и KIA Sportage третьего поколения.