В России рассказали об объёмах проданных автомобилей по программам, разработанным для поддержки автопрома.

Также были названы и наиболее покупаемые автомобили по льготным государственным программам.

Согласно опубликованным данным Минпроторга, по состоянию на конец октября на российском рынке с использованием государственных программ были реализовано более 220 тыс. авто.

Только по программе льготного автокредитования было реализовано 172 350 машин, и на это в 2020 году выделили 16,4 млрд рублей.

Если говорить о таких предложениях как утилизация и трейд-ин, то этими программами воспользовались 2 600 и 19 000 тыс. россиян.

По предварительной оценке, до конца этого года в России по льготным программам будет продано более 250 тыс. автомобилей.

Россияне в 2020 году чаще всего покупали по льготным госпрограммам Lada, (более 64,5 тыс. ед.), Hyundai (33,8 тыс. ед.) и KIA (25,6 тыс. ед.).