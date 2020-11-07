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Названы самые популярные кроссоверы и внедорожник в РФ в октябре

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Чаще всего россияне в прошлом месяце покупали кроссоверы модели Hyundai Creta, которая остается самой продаваемой уже долгое время.
В октябре Hyundai Creta был продан в количестве 6 688 экземпляров, а это оказалось на 2% хуже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

С существенно меньшими объёмами продаж на второй строчке располагается Toyota RAV4 – 3 676 шт., что в 2,1 раза больше.

С показателем 3 299 ед. в тройку лидеров вошел LADA 4×4. Внедорожник по итогам прошлого месяца продавался на 15% лучше.

Renault Duster и Volkswagen Tiguan вошли в первую пятерку самых продаваемых с результатом 3 264 и 3 245 ед. соответственно. Еще в рейтинге оказались:

KIA Sportage (2646 ед., +26%),

Hyundai Tucson (2564 ед., +16%),

Nissan X-Trail (2549 ед., рост в 2,9 раза),

Mitsubishi Outlander (2518 ед., +6%),

Skoda Kodiaq (2378 ед., +1%).

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