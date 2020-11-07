Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в России в октябре

Накануне Ассоциация европейского бизнеса опубликовала статистику по продажам новых автомобилей за прошлый месяц.

Также были названы и самые популярные модели автомобилей. Впрочем, лидер авторынка остается неизменным и это Lada Granta.

Российский автомобиль был продан в количестве 12 756 экземпляров, что на 9% превышает результат прошлого года.

На втором месте самых продаваемых автомобилей в России в октябре находится еще одна отечественная модель и это Лада Веста.

Ее объёмы продаж составили 11 853 ед., что оказалось на 43% больше. В тройке лидеров оказался KIA Rio, который является самым популярным среди иномарок.

Этот автомобиль разошелся тиражом в количестве 9 251 ед., что на 2% хуже. Кроссовер Hyundai Creta стал четвёртым с результатом 6 688 реализованных штук, что также оказалось на 2% меньше.

Замыкает первую пятерку лидеров Volkswagen Polo – 5 642 ед. (+20%).

Следующие пять мест в рейтинге топ-10 оказались за такими автомобилями: Hyundai Solaris (5 271 ед., +16%), Renault Logan (3 926 ед., +19%), LADA Largus (3 743 ед., +1%), Toyota RAV4 (3 676 ед., рост в 2,5 раза) и Skoda Rapid (3 320 ед.).