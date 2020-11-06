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«АвтоВАЗ» начал продавать обновленные автомобили на базе Lada 4×4

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Обновленный внедорожник Lada 4×4 стал основой для коммерческих автомобилей, а точнее фургона и бортовой платформы.
Обновленные автомобили на базе Lada 4×4 уже стали доступны для покупки и продаются по цене от 799 000 до 856 000 рублей.

Бортовая платформа после обновления имеет грузоподъемность 580 кг и она может вмешать до двух европоддонов.

Модель предлагается в двух модтификациях, среди которых двухместная с обычным грузовым отделением, а вторая имеет пять мест и короткий грузов отсек.

«АвтоВАЗ» начал продавать обновленные автомобили на базе Lada 4x4

При желании клиент сможет заказать версию со стеклопластиковым кунгом, оснащенным пневмоупорами и лампой освещения грузового отсека.

Что касается фургона, то его грузоподъемность составляет 490 кг, а представлен он в таких вариантах как: универсальный, хлебный, изотермический и фургоны-рефрижераторы.

Каркасные версии представлены машиной обслуживания для мобильных бригад и фургоны с усиленной крышей, рейлингами и лестницей для подъёма на крышу.

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