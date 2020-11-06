К 2030 году Bentley планирует выпускать только электромобили

В компании Bentley рассказали о планах по выпуску автомобилей в будущем.

Как выяснилось, автопроизводитель нацелен на электрификацию и согласно обнародованным планам, Bentley планирует выпускать только электромобили уже к 2030 году.

По словам главы компании, уже к 2026 году в модельном ряду марки будут представлены только электрокары и гибриды, а позже планируется полностью отказаться от гибридных установок.

Через пять лет Bentley начнет использовать для новых моделей совершенно новую платформу, созданную специально для электрокаров.

Стоит отметить, что предвестник электрокара у компании уже есть и это прототип EXP 100 GT, представленный в прошлом году.

В нем были заявлены 4 электродвигателя и запас хода 700 км. Помимо электрификации модельного ряда, в компании заявили о желании использовать в своих автомобилях материалы не животного происхождения.