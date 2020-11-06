Главная » Новости

К 2030 году Bentley планирует выпускать только электромобили

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

В компании Bentley рассказали о планах по выпуску автомобилей в будущем.
Как выяснилось, автопроизводитель нацелен на электрификацию и согласно обнародованным планам, Bentley планирует выпускать только электромобили уже к 2030 году.

По словам главы компании, уже к 2026 году в модельном ряду марки будут представлены только электрокары и гибриды, а позже планируется полностью отказаться от гибридных установок.

Через пять лет Bentley начнет использовать для новых моделей совершенно новую платформу, созданную специально для электрокаров.

Стоит отметить, что предвестник электрокара у компании уже есть и это прототип EXP 100 GT, представленный в прошлом году.

В нем были заявлены 4 электродвигателя и запас хода 700 км. Помимо электрификации модельного ряда, в компании заявили о желании использовать в своих автомобилях материалы не животного происхождения.

bentley
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика