В базе Роспатента обнаружили изображения нового кроссовера, который создавался в первую очередь для индийского рынка.

Впрочем, еще во время презентации новинки было предположение, что она появится в продаже и в нашей стране.

Между тем Nissan запатентовал в России новый кроссовер Magnite, а точнее его внешность.

Возможно запатентованная внешность автомобиля это всего лишь защита прав на дизайн, но не исключено, что его патентуют для того, чтобы в дальнейшем начать его продажи в России.

Напомним, что кроссовер Magnite дебютировал в прошлом месяце. Новинка имеет длину почти 4 метра, а дорожный просвет в ней составляет 205 мм.

Линейка двигателей будет представлена двумя литровыми ДВС, один из которых имеет мощность 70 л.с., а второй – 95 л.с. Среди трансмиссий предложат пятискоростную механику или вариатор, а система привода будет только на переднюю ось.