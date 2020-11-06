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Nissan запатентовал в России новый кроссовер

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В базе Роспатента обнаружили изображения нового кроссовера, который создавался в первую очередь для индийского рынка.
Впрочем, еще во время презентации новинки было предположение, что она появится в продаже и в нашей стране.

Между тем Nissan запатентовал в России новый кроссовер Magnite, а точнее его внешность.

Возможно запатентованная внешность автомобиля это всего лишь защита прав на дизайн, но не исключено, что его патентуют для того, чтобы в дальнейшем начать его продажи в России.

Nissan запатентовал в России новый кроссовер

Напомним, что кроссовер Magnite дебютировал в прошлом месяце. Новинка имеет длину почти 4 метра, а дорожный просвет в ней составляет 205 мм.

Линейка двигателей будет представлена двумя литровыми ДВС, один из которых имеет мощность 70 л.с., а второй – 95 л.с. Среди трансмиссий предложат пятискоростную механику или вариатор, а система привода будет только на переднюю ось.

Nissan запатентовал в России новый кроссовер Nissan запатентовал в России новый кроссовер

nissan Nissan Magnite
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