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Продажи новых легковых автомобилей в РФ в октябре увеличились на 7%

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Ассоциация европейского бизнеса 6 ноября опубликовала статистику по продажам новых автомобилей за прошлый месяц.
В октябре продажи новых легковых автомобилей в РФ увеличились на 7%, когда было реализовано 154 164 новых авто. А вот за период с начала года сохраняется отрицательная динамика.

Так, в период с января по октябрь 2020 года на российском автомобильном рынке был реализован 1 188 771 автомобиль, что на 12,1% меньше.

Согласно прогнозам аналитиков, в этом году в стране будет продано 1 552 000 легковушек, что окажется на 13.5% меньше.

По итогам продаж в октябре Лада по-прежнему остается самым популярным брендом. Дилеры российской марки в прошлом месяце продали 37 019 авто, а это лучше прошлогоднего результата на 22%.

Второй результат показала компания KIA – 21 217 ед. (+5%), а в тройке самых популярных марок оказался Hyundai – 15 431 ед. (-3%).

На четвертом и пятом месте оказались Renault и Skoda. Объёмы продаж таких автомобилей составили 14 456 ед. (+5%) и 10 101 ед. (+13%) соответственно.

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