Как провести буксировку авто?

От поломок в дороге не застрахованы даже самые опытные автовладельцы, причем, несмотря на солидный стаж вождения, они могут не иметь опыта буксировки авто. Даже несмотря на это, можно выполнить транспортировку автомобиля к месту ремонта, нужно только придерживаться нескольких правил.

Способы буксировки авто

Процесс транспортировки авто на СТО может быть организован двумя способами — на жесткой и гибкой сцепке. Первый вариант предполагает соединение машин посредством специальной конструкции, она обеспечивает определенную дистанцию. Такой способ используется для транспортировки большегрузных машин и спецтехники. Если стоит задача отбуксировать легковой автомобиль, то в этом случае используется гибкая сцепка — машины соединяются при помощи троса.

Что говорит закон?

Во время обучения в автошколе будущие водители проходят правила выполнения этой операции, но со временем знания пропадают, поэтому самое время напомнить о требованиях закона. Например, о том, что буксировать автомобиль на гибкой сцепке начинающий водитель со стажем менее 2 лет не имеет права. Согласно 1 статье 12.21 КоАП РФ, это правонарушение карается штрафом 500 рублей. Согласно требованиям закона, буксировка автомобиля в гололед запрещена, а скорость движения при буксировке не должна превышать 50 км/ч. Если эти требования не позволяют выполнить буксировку автомобиля или ваша машина оснащена АКПП (транспортные средства с автоматической трансмиссией нельзя буксировать на тросе), то лучше доставить ТС к месту ремонта при помощи эвакуатора. Например, такую услугу оказывает компания, сайт которой находится по адресу https://evakuator-transport.ru/. Специалисты могут выполнить транспортировку сломавшейся машины с полной или частичной погрузкой.

Что потребуется для буксировки?

Если вы решили выполнять буксировку своими силами, то вам потребуется надежный трос длиной от 3 до 6 метров. Желательно, чтобы он имел эластичную структуру (мог растягиваться), благодаря этой особенности гибкой сцепки обеспечивается компенсация рывков при буксировке. Для удобства использования трос должен иметь карабины, буксировочный и буксируемый автомобиль должны быть оснащены проушинами для крепления.

Особенности при буксировке



При буксировке автомобиля на тросе большое значение имеет трогание с места, которое должно происходить максимально плавно и без рывков. Во избежание рывков водитель буксировочного автомобиля должен быстро переключать положение трансмиссии. При движении водитель первого автомобиля должен избегать торможений и остановок, если нужно затормозить, то перед этим нужно помигать аварийкой. При использовании эвакуатора знать все нюансы не потребуется, кроме того, в этом случае обеспечивается быстрая и безопасная транспортировка авто.