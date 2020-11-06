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Как провести буксировку авто?

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От поломок в дороге не застрахованы даже самые опытные автовладельцы, причем, несмотря на солидный стаж вождения, они могут не иметь опыта буксировки авто. Даже несмотря на это, можно выполнить транспортировку автомобиля к месту ремонта, нужно только придерживаться нескольких правил.

Содержание
  1. Способы буксировки авто
  2. Что говорит закон?
  3. Что потребуется для буксировки?
  4. Особенности при буксировке

Способы буксировки авто

Процесс транспортировки авто на СТО может быть организован двумя способами — на жесткой и гибкой сцепке. Первый вариант предполагает соединение машин посредством специальной конструкции, она обеспечивает определенную дистанцию. Такой способ используется для транспортировки большегрузных машин и спецтехники. Если стоит задача отбуксировать легковой автомобиль, то в этом случае используется гибкая сцепка — машины соединяются при помощи троса.

Что говорит закон?

Во время обучения в автошколе будущие водители проходят правила выполнения этой операции, но со временем знания пропадают, поэтому самое время напомнить о требованиях закона. Например, о том, что буксировать автомобиль на гибкой сцепке начинающий водитель со стажем менее 2 лет не имеет права. Согласно 1 статье 12.21 КоАП РФ, это правонарушение карается штрафом 500 рублей. Согласно требованиям закона, буксировка автомобиля в гололед запрещена, а скорость движения при буксировке не должна превышать 50 км/ч. Если эти требования не позволяют выполнить буксировку автомобиля или ваша машина оснащена АКПП (транспортные средства с автоматической трансмиссией нельзя буксировать на тросе), то лучше доставить ТС к месту ремонта при помощи эвакуатора. Например, такую услугу оказывает компания, сайт которой находится по адресу https://evakuator-transport.ru/. Специалисты могут выполнить транспортировку сломавшейся машины с полной или частичной погрузкой.

Как провести буксировку авто?

Что потребуется для буксировки?

Если вы решили выполнять буксировку своими силами, то вам потребуется надежный трос длиной от 3 до 6 метров. Желательно, чтобы он имел эластичную структуру (мог растягиваться), благодаря этой особенности гибкой сцепки обеспечивается компенсация рывков при буксировке. Для удобства использования трос должен иметь карабины, буксировочный и буксируемый автомобиль должны быть оснащены проушинами для крепления.

Особенности при буксировке

Как провести буксировку авто?
При буксировке автомобиля на тросе большое значение имеет трогание с места, которое должно происходить максимально плавно и без рывков. Во избежание рывков водитель буксировочного автомобиля должен быстро переключать положение трансмиссии. При движении водитель первого автомобиля должен избегать торможений и остановок, если нужно затормозить, то перед этим нужно помигать аварийкой. При использовании эвакуатора знать все нюансы не потребуется, кроме того, в этом случае обеспечивается быстрая и безопасная транспортировка авто.

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