Новый электрогрузовик «Муравей» сертифицировали в России

Новинка появилась в базе Росстандарта, где были опубликованы изображения внешности грузового автомобиля.

Новый электрогрузовик «Муравей» сертифицировала в России компания «Туламашзавод» (ТМЗ), которая запатентовала дизайн модели. Впрочем, «Муравей» был представлен еще в прошлом году и его продажи начались еще этой весной.

Новинка продается по цене от 1,3 млн рублей и до выхода в продажу она использовалась только для транспортировки грузов по предприятию в Туле.

«Муравей» производят на мощностях Тульского машиностроительного завода. Этот грузовик получил электрический двигатель мощностью пять лошадиных сил и батарею, обеспечивающую до 90 км пробега на одном заряде.

Новинка способна перевести до 1 тонны груза.

Размеры «Муравья»: длина — 3470 мм, ширина — 1500 мм, высота — 2100 мм. Грузовик получил кабину из стальных труб, облицованную панелями из стеклопластика.