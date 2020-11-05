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Новый электрогрузовик «Муравей» сертифицировали в России

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Новинка появилась в базе Росстандарта, где были опубликованы изображения внешности грузового автомобиля.
Новый электрогрузовик «Муравей» сертифицировала в России компания «Туламашзавод» (ТМЗ), которая запатентовала дизайн модели. Впрочем, «Муравей» был представлен еще в прошлом году и его продажи начались еще этой весной.

Новинка продается по цене от 1,3 млн рублей и до выхода в продажу она использовалась только для транспортировки грузов по предприятию в Туле.

Новый электрогрузовик «Муравей» сертифицировали в России

«Муравей» производят на мощностях Тульского машиностроительного завода. Этот грузовик получил электрический двигатель мощностью пять лошадиных сил и батарею, обеспечивающую до 90 км пробега на одном заряде.

Новинка способна перевести до 1 тонны груза.
Размеры «Муравья»: длина — 3470 мм, ширина — 1500 мм, высота — 2100 мм. Грузовик получил кабину из стальных труб, облицованную панелями из стеклопластика.

Новый электрогрузовик «Муравей» сертифицировали в России Новый электрогрузовик «Муравей» сертифицировали в России Новый электрогрузовик «Муравей» сертифицировали в России

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