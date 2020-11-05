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Mercedes-Benz отзывает в России 27 автомобилей GLB-Класса

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Росстандарт 5 ноября сообщил об отзыве, в рамках которого на сервис будут отправлены автомобили немецкой марки Mercedes-Benz.
Как говорится в сообщении ведомства, Mercedes-Benz отзывает в России 27 автомобилей GLB-Класса, которые сошли с конвейера в период с мая прошлого года по март текущего года.

В указанных автомобилях выявили проблемы с наружной облицовкой спойлера, которая могла быть не приварена или приварена не полностью к основному кронштейну.

В рамках отзывной кампании владельцам транспортных средств проведут проверку и при необходимости замену заднего спойлера. Все необходимые работы будут проведены за счет компании.

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