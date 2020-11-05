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Peugeot привезет новый Peugeot 2008 в РФ до конца 2020 года

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Российский офис Peugeot официально анонсировал появление на российском авторынке нового кроссовера Peugeot 2008.
Как стало известно, Peugeot привезет новый Peugeot 2008 в РФ до конца 2020 года.

В нашей стране автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками, а его поставки будут организованы из Испании.

О стоимости и комплектациях новинки будет объявлено дополнительно. В России Peugeot 2008 будет доступен с 1,2-литровыми ДВС мощностью 100 и 130 лошадиных сил.

Среди трансмиссий на выбор предложат 6-ступенчатую механическую или автоматическую КП.

Напомним, что новый кроссовер был представлен в прошлом году. Более подробно о новинке портал «ТваоёАвто» писал ранее.

peugeot Peugeot 2008
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