Российский офис Peugeot официально анонсировал появление на российском авторынке нового кроссовера Peugeot 2008.

Как стало известно, Peugeot привезет новый Peugeot 2008 в РФ до конца 2020 года.

В нашей стране автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками, а его поставки будут организованы из Испании.

О стоимости и комплектациях новинки будет объявлено дополнительно. В России Peugeot 2008 будет доступен с 1,2-литровыми ДВС мощностью 100 и 130 лошадиных сил.

Среди трансмиссий на выбор предложат 6-ступенчатую механическую или автоматическую КП.

Напомним, что новый кроссовер был представлен в прошлом году. Более подробно о новинке портал «ТваоёАвто» писал ранее.