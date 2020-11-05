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Электромобили и гибриды в ЕС впервые стали популярнее дизелей

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Аналитическое агентство Jato Dynamics опубликовало результаты продаж новых автомобилей, оснащенных гибридными и полностью электрическими установками.
По данным аналитиков, электромобили и гибриды в ЕС впервые стали популярнее автомобилей с дизельными ДВС.

По итогам сентября, каждая четвертая зарегистрированная в Европе машина была гибридной или электрической.

При этом объёмы проданных дизельных легковушек составили только 24,8 тыс. ед., хотя еще десять лет назад они занимали 50-процентную долю на рынке.

Тогда на долю «зеленых» машин приходился лишь 1% от всех продаж. Теперь же ситуация изменилась на фоне ужесточения норм по выбросам и популяризации гибридов и электромобилей.

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