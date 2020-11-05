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Ford отзывает более 375 тыс. дефектных внедорожников Explorer

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В кроссоверах на американском рынке обнаружили проблемы с задней подвеской, что и стало причиной необходимости проведения отзыва.
Как стало известно, Ford отзывает более 375 тыс. дефектных внедорожников Explorer, реализованные на рынке США и Канады.

В автомобилях, которые были выпущены в период с сентября 2012 года по январь 2017 года, может поломаться один из рычагов задней подвески прямо во время движения.

Сообщается, что из-за этого уже произошло более 10 ДТП. В рамках отзывной кампании, автопроизводитель обещает проверить подвеску и при необходимости произвести замену проблемных деталей.

ford Ford Explorer
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