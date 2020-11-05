Кроссовер Subaru Forester получил версию Sport в России

Наряду с презентацией спортивной версии кроссовера компания в России пересмотрела в большую сторону и цены на обычную модель.

Кроссовер Forester теперь имеет ценники на 40-100 тыс. рублей дороже, чем ранее. Что касается спортивной версии, то она отличается лишь оформлением внешности и салона, тогда как новый двигатель, как в Японии, модели не достался.

На рынке РФ Forester Sport будет доступен с 2,5-литровым ДВС. Его мощность, работая в паре с вариатором и полноприводной системой, составляет 185 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 239 Нм.

Что касается отличий новинки от обычного кроссовера, то у Sport-версии появились оранжевые элементы, 18-дюймовые колесные диски черного цвета, черная окантовка решетки радиатора, а также противотуманных фар.

В интерьере предложат водоотталкивающую обивку сидений и дверных карт, а также оранжевую прострочку.

В списке оснащенности кроссовера заявлены светодиодные противотуманные фары, система слежения за состоянием водителя Driver Monitoring System (DMS), а также ряд других систем безопасности и помощи водителю.

Оценили Subaru Forester в модификации Sport в 2 999 900 рублей.