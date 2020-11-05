Обновление получил пикап для рынка Таиланда, а его серийная сборка уже организована на предприятии в Самутпракане.

Nissan представила обновленный пикап Nissan Navara с измененной внешностью и новым двигателем. Его продажи должны стартовать до конца года.

Внешность автомобиля теперь выполнена в фирменной стилистике бренда. У пикапа появилась большая решетка радиатора, новые задние фонари, а также полностью светодиодные фары.

Еще для Navara подготовили модификацию Pro-4X, которая отличается накладками на колесных арках, колесными дисками на 17 дюймов, а также яркими элементами. Самым главным изменением в модели стало появление нового дизельного двигателя объёмом 2,3 литра.

Он оснащен двумя турбокомпрессорами и имеет мощность 163 или 190 л.с. в зависимости от версии.

В качестве трансмиссии будет предлагаться 6-ступенчатая механическая КП или семискоростной автомат. Систему привода можно выбрать на заднюю или обе оси.

Еще среди изменений заявлено появление усиленной задней подвески, улучшенной шумоизоляции, а также увеличилась до 1,2 тонны грузоподъемность.

В салоне теперь имеется цветной семидюймовый экран, а также 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, которая имеет поддержку смартфонов.

Кроме этого, для базового Nissan Navara стала доступна система автоматического торможения, удержания в полосе и системе кругового обзора. В продаже пикап появится уже в декабре, а стоимость и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.