Главная » Новости

Компания Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в 2022 году

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

О том, что компания Land Rover готовит новый внедорожник сообщалось и ранее, но теперь зарубежным инсайдерам удалось выяснить подробности об этом проекте.
Так, стало известно, что компания Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в 2022 году. Эта новинка выйдет в переднеприводном исполнении, а позднее появится полноприводный вариант и версия с подзаряжаемой установкой.

Новый автомобиль получит дизайн в стиле Defender и на старте продаж его предложат с 1,5-литровым турбодвигателем.

В продаже новинка появится в пятидверном кузове, а еще сообщается, что в списке оборудования не будет изобилия люксовых опций, тогда как в салоне применят недорогие материалы отделки.

Предварительная цена бюджетного внедорожника составит 25 тыс. фунтов стерлингов минимум, а это около 2,6 млн рублей.

Land Rover
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика