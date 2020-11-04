О том, что компания Land Rover готовит новый внедорожник сообщалось и ранее, но теперь зарубежным инсайдерам удалось выяснить подробности об этом проекте.

Так, стало известно, что компания Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в 2022 году. Эта новинка выйдет в переднеприводном исполнении, а позднее появится полноприводный вариант и версия с подзаряжаемой установкой.

Новый автомобиль получит дизайн в стиле Defender и на старте продаж его предложат с 1,5-литровым турбодвигателем.

В продаже новинка появится в пятидверном кузове, а еще сообщается, что в списке оборудования не будет изобилия люксовых опций, тогда как в салоне применят недорогие материалы отделки.

Предварительная цена бюджетного внедорожника составит 25 тыс. фунтов стерлингов минимум, а это около 2,6 млн рублей.