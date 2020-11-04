В базе Росстандарта появилось новое ОТТС, выданное для нового Kia Picanto.

Автопроизводитель Kia сертифицировал новый Kia Picanto для рынка России, а значит его продажи могут начаться в любой момент.

Однако стоит отметить, что официально продажи обновленного хэтчбека в нашей стране не анонсировали.

В Европе автомобиль уже продается, а в России если и начнутся продажи, то вероятнее всего только в следующем году.

Для российского рынка Kia Picanto сертифицирован с 1,0 и 1,2-литровым ДВС мощностью 67 и 84 л.с. Среди трансмиссий заявлена пятискоростная механика или четырехскоростной автомат.