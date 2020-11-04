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В России упала доля продаж дизельных легковых авто

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За девять месяцев этого года россияне купили 80 тыс. новых автомобилей, оснащенных дизельными силовыми установками.
Этот результат соответствует доле 7,8%, что меньше, чем в прошлом году.

В России упала доля продаж дизельных легковых авто, которая теперь составляет 7,8% против 8,3% годом ранее, сообщили аналитики «Автостат». К тому же наблюдается и падение продаж таких машин – на 18%, что даже больше, чем падение рынка в целом, которое составляет 13,5%.

Самой популярной дизельной моделью в России является Volkswagen Tiguan, проданный в количестве 5 тыс. ед., тогда как больше всего дизельных машин продает марка BMW.

В пятерке самых популярных дизельных моделей оказались Toyota Land Cruiser Prado (4,4 тыс. ед.), Renault Duster (4,3 тыс. ед.) и BMW X5 (4,2 тыс. ед.) и Mitsubishi Pajero Sport (3,8 тыс. ед.).

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